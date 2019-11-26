Названы компании-лидеры Саратовской области по числу пострадавших на производстве

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-26T11:06:47+03:00

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Сегодня, 26 ноября, на пресс-конференции в правительстве начальник отдела страхования профессиональных рисков саратовского регионального отделения ФСС РФ Евгения Пономарева рассказала об организациях, где люди чаще всего получали травмы в 2018 году.

Это «Балаковорезинотехника», Управление Федеральной почтовой службы по Саратовской области, компания «Поставка», ЕПК Саратов, «Роберт Бош», «Саратовские авиалинии».

В прошлом году авиакатастрофа принесла в регион шесть смертей.

Всего за прошлый год пострадало 408 человек, из которых 40% — женщины, а 60% — мужчины.

- Последние более подвержены по многим причинам, например, алкоголь. Ну раз работодатель разрешает — что же делать, — заметила она.

Среди трудоспособного населения 56% пострадавших — это те, кому от 20 до 50 лет. Они быстрее восстанавливаются, нежели те, кто старше 50.

ИСТОЧНИК KP.RU