Облегчен механизм выплат пособий для саратовцев

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-26T11:03:34+03:00

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Сегодня, 26 ноября, в пресс-центре правительства Саратовской области прошла пресс-конференция, посвященная изменению порядка выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

- С января 2020 года Саратовское региональное отделение Фонда социального страхования приступит к реализации в регионе пилотного проекта «Прямые выплаты», — начала Наталья Михайлова, заместитель министра занятости, труда и миграции Саратовской области

Елена Ножечкина, заместитель управляющего саратовского регионального отделения ФСС РФ заметила, что проект реализуется с 2011 года, и 59 регионов работают на этом «пилотнике». Уже есть отработанная практика и возможность учесть ошибки.

- С первого квартала работаем с работодателями, их 54,5 тыс. Отменяется зачетный принцип выплаты. То есть работодатель оплатил больничные листы, пособия по временной нетрудоспособности по материнству, а потом шел к нам. Теперь оплаты будут напрямую, — отметила она.

Фото Дарьи Востриковой

То есть работник приносит руководителю необходимые документы, пишет заявление, где указывает реквизиты, куда ему удобнее получить пособие. Не позднее пяти календарных дней работодатель направляет реестр (комплект документов) в филиал регионального отделения Фонда. Тот в течение десяти календарных дней принимает решение о назначении и выплате пособия.

Выплата идет на лицевой счет в банке или почтовым переводом.

Организации, в которых 25 и более работников, подают документы в электронном виде, менее 25 — можно и в бумажном.

Граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, получат выплаты с 1 по 15 число (включительно) месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие на карты платежной системы «Мир».

На основании реестров от работодателя будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, в том числе при несчастном случае на производстве (выплачиваемые на основании больничных листков), по материнству (беременности и родам, при рождении ребенка, при постановке на учет в ранние сроки беременности, по уходу за ребенком до полутора лет), производится оплата дополнительного отпуска пострадавшему на производстве.

Часть расходов по обязательному соцстрахованию работодатель по-прежнему будет производить за свой счет, а затем обращаться в филиал регионального отделения Фонда за возмещением средств. Это оплата четырех дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, пособия на погребение, финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников, пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня, обеспечение которых должно осуществляться за счет федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU