Полицейского-взяточника из Энгельса оштрафовали на 600 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-26T11:04:45+03:00

Он уволен из органов внутренних дел

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции №4.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в получении взятки в значительном размере.

Суд пришел к выводу, что с августа 2016 года по май 2019 года полицейский получил от предпринимателя 134 тыс. рублей. За эти деньги он сообщал о предстоящих проверках в сфере торговли. Также бизнесмен таким образом мог избежать ответственности, если нарушения у него все-таки найдут.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона.

Обвиняемый признался. Суд оштрафовал его на 600 тыс. рублей и на три года лишил права занимать должности в правоохранительных органах.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудник уволен из органов внутренних дел, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU