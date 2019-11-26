Возбуждено дело о гибели двух детей на пожаре в Елани

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-26T10:33:44+03:00

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В Ртищевском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей на пожаре в селе Елань.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Предварительно установлено, что 22-летняя хозяйка дома проснулась утром от запаха гари. Из-за сильного дыма и открытого пламени она не смогла найти двух маленьких детей — 3-летнюю дочь и 2-летнего сына. Женщина выбежала на улицу и кинулась к соседям за помощью. Однако здание успело обрушиться, под завалами дети погибли.

Напомним, их тела искали несколько часов.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU