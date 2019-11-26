2019-11-26T10:33:44+03:00
Происшествия

Возбуждено дело о гибели двух детей на пожаре в Елани

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ртищевском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей на пожаре в селе Елань.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Предварительно установлено, что 22-летняя хозяйка дома проснулась утром от запаха гари. Из-за сильного дыма и открытого пламени она не смогла найти двух маленьких детей — 3-летнюю дочь и 2-летнего сына. Женщина выбежала на улицу и кинулась к соседям за помощью. Однако здание успело обрушиться, под завалами дети погибли.

Напомним, их тела искали несколько часов.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовский ветеран выиграл Кубок России по фехтованию
Рецидивист оставил саратовца без кошелька с деньгами и картами
В Хвалынском районе Volkswagen Tiguan сбил 14-летнего мальчика
Жительница Энгельса украла у пенсионерки с карты 10 тыс. рублей
В Саратовской области два дня будут ловить любителей тонировки
Специалисты Саратовского НПЗ провели для воспитанников Дома культуры национального творчества необычный урок по истории
В Ленинском районе парень на «Приоре» сбил женщину
«Разделяй!»: студенты Президентской академии реализуют в регионе экологический проект
В Саратовской области в 2,4 раза снизился производственный травматизм
«Автодор» расстался с тренером Евгением Пашутиным «с добрыми чувствами»
Названы компании-лидеры Саратовской области по числу пострадавших на производстве