Возбуждено дело о гибели двух детей на пожаре в Елани
В Ртищевском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей на пожаре в селе Елань.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Предварительно установлено, что 22-летняя хозяйка дома проснулась утром от запаха гари. Из-за сильного дыма и открытого пламени она не смогла найти двух маленьких детей — 3-летнюю дочь и 2-летнего сына. Женщина выбежала на улицу и кинулась к соседям за помощью. Однако здание успело обрушиться, под завалами дети погибли.
Напомним, их тела искали несколько часов.
Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU