2019-11-26T10:25:22+03:00
Общество

В Энгельсе вечером полыхали две пятиэтажки

В одном из домов пострадал мужчина
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области вечером 25 ноября практически одновременно горели две пятиэтажки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании дома на Крупской поступил в 21:16, а дома на Колотилова — в 21:37.

Из обоих зданий были эвакуированы люди, по 25 человек. Однако на Крупской обошлось без пострадавших, а в доме на Колотилова хозяина квартиры госпитализировали с отравлением продуктами горения.

В обоих случаях причиной пожаров названо неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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