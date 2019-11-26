В Энгельсе вечером полыхали две пятиэтажки
В одном из домов пострадал мужчина
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В Энгельсе Саратовской области вечером 25 ноября практически одновременно горели две пятиэтажки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании дома на Крупской поступил в 21:16, а дома на Колотилова — в 21:37.
Из обоих зданий были эвакуированы люди, по 25 человек. Однако на Крупской обошлось без пострадавших, а в доме на Колотилова хозяина квартиры госпитализировали с отравлением продуктами горения.
В обоих случаях причиной пожаров названо неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU