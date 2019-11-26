Портрет Стаса Михайлова продает квартиры в Саратове
На остановке висит объявление творческого риелтора
Фото из соцсетей
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Саратовец увидел на остановке пример творческого подхода к продажам.
- Без тебя, без тебя. Я продам твою квартиру без тебя и решу вопросы нового жилья, позвони скорей, любимая моя!!! — гласит объявление с портретом певца Стаса Михайлова.
Фотографию экспоната опубликовал в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» Андрей Плющев.
Объявление можно увидеть на остановке общественного транспорта на перекрестке улиц Большая Горная и Чернышевского.
ИСТОЧНИК KP.RU