Портрет Стаса Михайлова продает квартиры в Саратове

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-26T09:27:03+03:00

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Саратовец увидел на остановке пример творческого подхода к продажам.

- Без тебя, без тебя. Я продам твою квартиру без тебя и решу вопросы нового жилья, позвони скорей, любимая моя!!! — гласит объявление с портретом певца Стаса Михайлова.

Фотографию экспоната опубликовал в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» Андрей Плющев.

Объявление можно увидеть на остановке общественного транспорта на перекрестке улиц Большая Горная и Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU