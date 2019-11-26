Чиновники потребовали оперативно убирать наледь с улиц города
Максим Сиденко провел совещание в администрации
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В Саратове продолжается борьба с наледью на улицах города.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, совещание по этой теме провел замглавы по городскому хозяйству Максим Сиденко.
Он отметил, что после изливов из поврежденных трубопроводов на дорогах образуется наледь. Это создает не просто неудобство, но и опасность жизни.
По словам Сиденко, приступать к зачистке территории следует сразу после завершения аварийных работ. Для этого требуется незамедлительно информировать профильные службы и начать срез наледи при помощи подрядчика.
ИСТОЧНИК KP.RU