В Саратове бизнесмена отправили в колонию за передачу сотруднику УФСБ миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-26T08:54:33+03:00

Тот от взятки отказался

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В Саратове осужден 36-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в попытке подкупа сотрудника УФСБ.

Было установлено, что 24 апреля директор фирмы передал оперуполномоченному УФСБ миллион рублей. Это была лишь первая часть взятки от общей ранее предложенной суммы в 2,2 млн.

За эти деньги предприниматель надеялся избежать проверок двух фирм, которые занимались незаконной эксплуатацией участка железнодорожных путей для хранения, транспортировки и отгрузки нефти контрагентам.

Сотрудник УФСБ отказался принять деньги. Операция прошла под контролем отдела собственной безопасности УФСБ. После этого коммерсант был задержан.

Суд отправил его в колонию строгого режима на три года, а также приговорил к штрафу в 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU