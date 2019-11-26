В Саратове бизнесмена отправили в колонию за передачу сотруднику УФСБ миллиона рублей
В Саратове осужден 36-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в попытке подкупа сотрудника УФСБ.
Было установлено, что 24 апреля директор фирмы передал оперуполномоченному УФСБ миллион рублей. Это была лишь первая часть взятки от общей ранее предложенной суммы в 2,2 млн.
За эти деньги предприниматель надеялся избежать проверок двух фирм, которые занимались незаконной эксплуатацией участка железнодорожных путей для хранения, транспортировки и отгрузки нефти контрагентам.
Сотрудник УФСБ отказался принять деньги. Операция прошла под контролем отдела собственной безопасности УФСБ. После этого коммерсант был задержан.
Суд отправил его в колонию строгого режима на три года, а также приговорил к штрафу в 2 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU