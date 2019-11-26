2019-11-26T08:54:33+03:00
Происшествия

В Саратове бизнесмена отправили в колонию за передачу сотруднику УФСБ миллиона рублей

Тот от взятки отказался
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове осужден 36-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в попытке подкупа сотрудника УФСБ.

Было установлено, что 24 апреля директор фирмы передал оперуполномоченному УФСБ миллион рублей. Это была лишь первая часть взятки от общей ранее предложенной суммы в 2,2 млн.

За эти деньги предприниматель надеялся избежать проверок двух фирм, которые занимались незаконной эксплуатацией участка железнодорожных путей для хранения, транспортировки и отгрузки нефти контрагентам.

Сотрудник УФСБ отказался принять деньги. Операция прошла под контролем отдела собственной безопасности УФСБ. После этого коммерсант был задержан.

Суд отправил его в колонию строгого режима на три года, а также приговорил к штрафу в 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовский ветеран выиграл Кубок России по фехтованию
Рецидивист оставил саратовца без кошелька с деньгами и картами
В Хвалынском районе Volkswagen Tiguan сбил 14-летнего мальчика
Жительница Энгельса украла у пенсионерки с карты 10 тыс. рублей
В Саратовской области два дня будут ловить любителей тонировки
Специалисты Саратовского НПЗ провели для воспитанников Дома культуры национального творчества необычный урок по истории
В Ленинском районе парень на «Приоре» сбил женщину
«Разделяй!»: студенты Президентской академии реализуют в регионе экологический проект
В Саратовской области в 2,4 раза снизился производственный травматизм
«Автодор» расстался с тренером Евгением Пашутиным «с добрыми чувствами»
Названы компании-лидеры Саратовской области по числу пострадавших на производстве