Пьяный мужчина обматерил полицейского на вокзале в Саратове
Возбуждено уголовное дело
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В Саратове 39-летний мужчина публично оскорбил сотрудника полиции Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
Установлено, что 20 ноября в 12:20 — 12:30 пьяный мужчина находился в помещении касс дальнего следования вокзала на станции Саратов-1. Сотрудник транспортной полиции намеревался составить протокол, но гражданин публично обматерил правоохранителя.
ИСТОЧНИК KP.RU