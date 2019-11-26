Пьяный мужчина обматерил полицейского на вокзале в Саратове

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-26T08:53:24+03:00

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В Саратове 39-летний мужчина публично оскорбил сотрудника полиции Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 20 ноября в 12:20 — 12:30 пьяный мужчина находился в помещении касс дальнего следования вокзала на станции Саратов-1. Сотрудник транспортной полиции намеревался составить протокол, но гражданин публично обматерил правоохранителя.

ИСТОЧНИК KP.RU