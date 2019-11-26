2019-11-26T08:35:45+03:00
Происшествия

В Балакове семиклассник с приятелем угнали и разобрали «семерку»

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области двое подростков попались на угоне.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление о краже автомобиля ВАЗ-21070 поступило 25 ноября от 32-летнего мужчины.

Машину угнали в период с 3 по 5 ноября от дома №55 по улице Московская.

Полиция задержала подозреваемых — 12-летнего ученика седьмого класса и 14-летнего мальчика, который нигде не учится.

Машину нашли в разобранном виде в пункте приема металла. Было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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