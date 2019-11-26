Дороги Саратовской области окутал густой туман
ГИБДД по Саратовской области выступила с обращением к водителям.
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, из-за сильного тумана ситуация на дорогах осложняется.
Сейчас в области видимость ухудшилась до 500 и менее метров, что может спровоцировать ДТП.
- В условиях тумана или дождя предметы визуально выглядят более отдаленными, чем в реальности. Также появление влаги на дороге способствует уменьшению сцепления колес с дорожным покрытием, — напомнили в ГИБДД.
Водителям следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Особую бдительность следует проявлять перед пешеходными переходами.
ИСТОЧНИК KP.RU