Дороги Саратовской области окутал густой туман

СЕГОДНЯ 07:43 2019-11-26T08:30:51+03:00

ГИБДД просит водителей соблюдать дистанцию и не превышать скорость

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ГИБДД по Саратовской области выступила с обращением к водителям.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, из-за сильного тумана ситуация на дорогах осложняется.

Сейчас в области видимость ухудшилась до 500 и менее метров, что может спровоцировать ДТП.

- В условиях тумана или дождя предметы визуально выглядят более отдаленными, чем в реальности. Также появление влаги на дороге способствует уменьшению сцепления колес с дорожным покрытием, — напомнили в ГИБДД.

Водителям следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Особую бдительность следует проявлять перед пешеходными переходами.

ИСТОЧНИК KP.RU