Водолазы в Перелюбском районе обшарили дно пруда, но не нашли там пропавшего пенсионера

25 Нояб. 22:43 2019-11-25T22:48:19+03:00

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Водолазы Саратовской областной службы спасения вернулись в Балаково после безуспешных поисков пропавшего Владимира Самарцева.

Фото облспаса

Ранее сообщалось, что 83-летний пенсионер Самарцев ушел из дома в селе Иваниха Перелюбского района еще 19 ноября и пропал. Мужчина может быть дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Фото облспаса

Спасатели-водолазы обследовали около 300 кв метров дна в акватории пруда села Иваниха. По предварительным данным утонувший там пенсионер не найден.

Поиски пенсионера продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU