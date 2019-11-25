Водолазы в Перелюбском районе обшарили дно пруда, но не нашли там пропавшего пенсионера
В Саратовской области продолжаются поиски 83-летнего Владимира Самарцева
Водолазы обшарили все дно пруда в Иванихе. Фото облспаса
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Водолазы Саратовской областной службы спасения вернулись в Балаково после безуспешных поисков пропавшего Владимира Самарцева.
Фото облспаса
Ранее сообщалось, что 83-летний пенсионер Самарцев ушел из дома в селе Иваниха Перелюбского района еще 19 ноября и пропал. Мужчина может быть дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Фото облспаса
Спасатели-водолазы обследовали около 300 кв метров дна в акватории пруда села Иваниха. По предварительным данным утонувший там пенсионер не найден.
Поиски пенсионера продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU