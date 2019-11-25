Губернатор Саратовской области стал самым активным в Instagram
«Агентство политических и экономических коммуникаций» составило рейтинг за прошедшую неделю
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев стал первым в рейтинге активности глав субъектов РФ в соцсети Instagram.
С 18 по 24 ноября глава региона разместил 24 поста и 31 историю.
«Агентство политических и экономических коммуникаций» присвоило Радаеву индекс активности 39,5, что и позволило ему выйти на первое место, обогнав губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича, который добился 29,5 балла.
ИСТОЧНИК KP.RU