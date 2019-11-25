В Саратовской области выбирают лауреатов фестиваля студенческих и школьных спектаклей ПФО

СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-25T16:58:06+03:00

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В ПФО идет голосование за лучшего режиссера, актера и актрису в рамках фестиваля студенческих и школьных спектаклей Приволжского федерального округа.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации и печати региона, каждый может отдать голос за лучшую театральную постановку, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Голосование начнется ровно через неделю - 29 ноября в 13.00 и продлится до 13.00 30 ноября.

Проголосовать можно за кого угодно, кроме спектакля из своего региона.

Имена победителей огласят 30 ноября, также будет учитываться мнение экспертов.

Оценки профессионалов будут суммированы с итогами народного голосования в соотношении 50 на 50.

Торжественная церемония награждения пройдет 16 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде на сцене Нижегородского театра «Комедiя».

ИСТОЧНИК KP.RU