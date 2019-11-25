Мошенница прикинулась знакомой жительницы Вольска и выманила 9 тыс. рублей
Выяснилось, что гражданку взломали
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В полицию Вольска обратилась 21-летняя девушка с заявлением о мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка получила сообщение в соцсетях якобы от своей знакомой, та просила перечислить ей на карту деньги, заверяя, что обязательно вернет долг в ближайшее время.
Она перевела 9 тыс. рублей, а потом позвонила своей приятельнице. Однако выяснилось, что ту взломали.
Полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU