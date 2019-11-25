Мошенница прикинулась знакомой жительницы Вольска и выманила 9 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-25T16:47:35+03:00

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В полицию Вольска обратилась 21-летняя девушка с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка получила сообщение в соцсетях якобы от своей знакомой, та просила перечислить ей на карту деньги, заверяя, что обязательно вернет долг в ближайшее время.

Она перевела 9 тыс. рублей, а потом позвонила своей приятельнице. Однако выяснилось, что ту взломали.

Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU