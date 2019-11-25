Саратовский единоборец взяла бронзу первенства Европы

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-25T16:46:19+03:00

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Саратовская спортсменка Анастасия Парамоненкова стала бронзовым призером первенства Европы по ВБЕ (Сётокан).

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта Саратовской области, соревнования проходят в Испании, в Сан-Фернандо, с 20 по 27 ноября.

Так, 23 ноября в Подольске Московской области прошли первенство и чемпионат России по ВБЕ Кобудо. На татами встречались более 600 спортсменов из 40 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU