В Краснокутском районе выявлено опасное зерно
На продукцию не было декларации
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в ноябре 2019 года выявило, что предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства Краснокутского района реализовывал зерно с нарушениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет об озимой пшеницы 3 и 4 классов общим весом более 278 тонн, у которой не было декларации о соответствии.
Виновных лиц привлекли к административной ответственности, материалы дела направлены в Арбитражный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU