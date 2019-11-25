В Краснокутском районе выявлено опасное зерно

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-25T16:43:31+03:00

На продукцию не было декларации

Изменить размер текста: A A

Управление Россельхознадзора по Саратовской области в ноябре 2019 года выявило, что предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства Краснокутского района реализовывал зерно с нарушениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет об озимой пшеницы 3 и 4 классов общим весом более 278 тонн, у которой не было декларации о соответствии.

Виновных лиц привлекли к административной ответственности, материалы дела направлены в Арбитражный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU