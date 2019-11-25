Саратовцев поздравили с новорожденными детьми

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-25T15:55:39+03:00

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В межрайонном отделе ЗАГС Фрунзенского и Волжского районов Саратова состоялась торжественная церемония «Поздравляем с новорожденным!».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в мероприятии приняли участие семьи, у которых в ноябре 2019 года родились дети.

Поздравили тех, у кого малыши родились 11 ноября. Им пожелали здоровья, благополучия, счастья и вручили свидетельства о рождении, подарки и цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU