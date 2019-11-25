В Саратовской области обнаружили некачественные препараты

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-25T16:41:55+03:00

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В Саратовской области обнаружили некачественные лекарства для животных производства ООО «Торговый дом «БиАгро» Владимира.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по региону, речь идет о препарате «Новокаин 2% раствор для инъекций» (серия 16, срок годности до 09.2021) с несоответствием по показателю «объем наполнения флаконов (объем заполнения)» и «Новокаин 0,5% раствор для инъекций» (серия 17, срок годности до 08.2021), где неполадки с массовой долей самого вещества.

Медикаменты сняли с продажи, при их обнаружении граждан просят сообщать в ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU