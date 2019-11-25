2019-11-25T16:35:48+03:00
Общество

Бизнесменов Энгельса мошенники заставляли платить за сбор мусора в общественные контейнеры

Екатерина Семенова
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Инспекторы Регионального оператора в ходе очередного рейда по выявлению предпринимателей, не заключивших договоры на услугу по обращению с ТКО, установили случаи мошенничества со стороны неизвестной женщины. Она ежемесячно посещает небольшие магазины с требованием на месте оплатить вывоз мусора.

Инспекторы выяснили, что владельцы и администраторы небольших продуктовых магазинов на улице Волоха в Энгельсе ежемесячно платят по 900–1200 рублей «за то, что выбрасывают мусор в контейнеры общего пользования». При этом предприниматели уверены, что средства собираются от имени Регионального оператора и поэтому не торопятся заключать договоры в письменной форме, как того требует законодательство.

- К сожалению, Региональный оператор достаточно часто сталкивается с фактами нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО. По-прежнему существуют нелегальные перевозчики, которые вводят в заблуждение руководителей юрлиц и убеждают в законности своей деятельности, есть те, кто продолжает сознательно уклоняться от договора с Регоператором. Теперь появились факты незаконного сбора наличных денег с предпринимателей. По всем выявленным случаям наша служба безопасности передает информацию в правоохранительные органы, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО в очередной раз подчеркивает, что у предпринимателей и юридических лиц должны быть оформлены официальные договоры на услугу по обращению с ТКО в письменной форме. Оплата по ним производится в соответствии с условиями договора и только безналичным расчетом. Специалисты Регионального оператора не разносят нарочным квитанции и не собирают плату наличными за услугу по обращению с ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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