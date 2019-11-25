В Саратове подорожает муниципальное имущество

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-25T16:14:15+03:00

Но не для СПГЭС

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В Саратове со следующего года подорожает муниципальная собственность.

Об этом шла речь на заседании комиссии по бюджетно-финансовым вопросам гордумы. Председатель комитета по имуществу администрации города Светлана Чеконова отметила, что базовая ставка за аренду квадратного метра составит 2 532 рубля.

По словам чиновницы, увеличение вызвано корректировкой уровня инфляции — на 4,1%.

В то же время было отмечено, что цена не вырастет для ЗАО «СПГЭС», чтобы не увеличивать стоимость электроэнергии для жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU