В Саратове подорожает муниципальное имущество
Но не для СПГЭС
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В Саратове со следующего года подорожает муниципальная собственность.
Об этом шла речь на заседании комиссии по бюджетно-финансовым вопросам гордумы. Председатель комитета по имуществу администрации города Светлана Чеконова отметила, что базовая ставка за аренду квадратного метра составит 2 532 рубля.
По словам чиновницы, увеличение вызвано корректировкой уровня инфляции — на 4,1%.
В то же время было отмечено, что цена не вырастет для ЗАО «СПГЭС», чтобы не увеличивать стоимость электроэнергии для жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU