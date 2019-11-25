В Саратове выберут лучшую работу на раскрытие символизма города
Победителей наградят в декабре
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В ДШИ №10 организована работа жюри городских конкурсов в рамках проекта «Саратов — колыбель символизма».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, прошел открытый заочный конкурс живописных, скульптурных, письменных, мультимедийных, методических работ и электронных учебных пособий.
Сотрудникам художественного училища имени Боголюбова, музея имени Радищева, консерватории имени Собинова, школ искусств и музыки предстоит выбрать лучших из 150 работ.
Победителей наградят в декабре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU