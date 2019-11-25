В Балакове рецидивист украл сумку с деньгами
Аксессуар лежал у подъезда
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу от подъезда дома на проспекте Героев.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 20 мая неизвестный унес сумку, где лежали 7 840 рублей. Аксессуар был оставлен без присмотра.
Выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний рецидивист, которого задержали. Он признался, что сумку выкинул, а деньги потратил.
На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU