2019-11-25T16:12:12+03:00
Происшествия

В Балакове рецидивист украл сумку с деньгами

Аксессуар лежал у подъезда
Дарья Вострикова
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу от подъезда дома на проспекте Героев.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 20 мая неизвестный унес сумку, где лежали 7 840 рублей. Аксессуар был оставлен без присмотра.

Выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний рецидивист, которого задержали. Он признался, что сумку выкинул, а деньги потратил.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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