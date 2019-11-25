В Балакове рецидивист украл сумку с деньгами

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-25T16:12:12+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу от подъезда дома на проспекте Героев.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 20 мая неизвестный унес сумку, где лежали 7 840 рублей. Аксессуар был оставлен без присмотра.

Выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний рецидивист, которого задержали. Он признался, что сумку выкинул, а деньги потратил.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU