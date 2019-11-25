В Красноармейске УК ответит за непрочищенные дымоходы
Никто не проверял загазованность домов
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Прокуратура выявила нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства у УК ООО «Красноармейское коммунальное предприятие».
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в пяти многоквартирных домах, которые обслуживала организация, были засорены вентиляционные каналы, в дымоходах обнаружены части кирпичной кладки. Управляющая компания не проводила в домах проверки загазованности.
Директор организации получил представление, после чего принял меры к устранению нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU