В Красноармейске УК ответит за непрочищенные дымоходы

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-25T15:24:27+03:00

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Прокуратура выявила нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства у УК ООО «Красноармейское коммунальное предприятие».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в пяти многоквартирных домах, которые обслуживала организация, были засорены вентиляционные каналы, в дымоходах обнаружены части кирпичной кладки. Управляющая компания не проводила в домах проверки загазованности.

Директор организации получил представление, после чего принял меры к устранению нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU