В Ленинском районе Саратова поймали двух наркоманов с одним эйфоретиком
Возбуждено уголовное дело
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Полиция Ленинского района Саратова 22 ноября в 22:00 задержала у одного из домов на улице Лесная Республика 27-летнего мужчину и 27-летнего рецидивиста-наркомана, который шел с ним.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, у не судимого гражданина нашли в кармане куртки спичечный коробок с веществом белого цвета.
Экспертиза показала, что он держал при себе 0,36 грамма эйфоретика.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU