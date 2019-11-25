В Ленинском районе Саратова поймали двух наркоманов с одним эйфоретиком

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-25T16:09:48+03:00

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Полиция Ленинского района Саратова 22 ноября в 22:00 задержала у одного из домов на улице Лесная Республика 27-летнего мужчину и 27-летнего рецидивиста-наркомана, который шел с ним.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, у не судимого гражданина нашли в кармане куртки спичечный коробок с веществом белого цвета.

Экспертиза показала, что он держал при себе 0,36 грамма эйфоретика.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU