Саратовская спортсменка выиграла межрегиональные соревнования по биатлону

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-25T16:08:23+03:00

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С 21 по 25 ноября в Тюмени проходят межрегиональные соревнования по биатлону на призы Олимпийских чемпионов Тюменской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в Минспорта региона, в состязаниях приняли участие спортсмены из Москвы, Тюменской, Смоленской, Новосибирской, Саратовской областей, Камчатского края, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Так, саратовская спортсменка Любовь Калинина взяла первое место в спринте 6 км среди девушек 18-19 лет.

В смешанной эстафете среди юношей и девушек 18-19 лет она стала третьей в составе команды Республики Мордовия и Удмуртской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU