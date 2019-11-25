В университете путей сообщения Саратова студентов кормили с нарушениями
Саратовская транспортная прокуратура выявила нарушения в филиале ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что не создана база данных обучающихся групп риска. Там должны находиться ученики с девиантным поведением, состоящие на профилактических учетах, семей, находящихся в социально опасном положении.
Кроме того, студентов кормили с нарушениями: производственное помещение столовой находилось в неудовлетворительном санитарном состоянии, не проводились лабораторно-инструментальные исследования. Отсутствовали журналы по браку продукции, отслеживании температуры в холодильниках, витаминизации блюд.
Руководителю учреждения внесли представление за отсутствие персонифицированного учета обучающихся, эти нарушения устранены.
За организацию в столовой предпринимателя привлекли к штрафу в размере 10 тыс. рублей, фактическое устранение нарушений контролирует прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU