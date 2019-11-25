В музее имени Радищева в Саратове пройдет выставка театральных художников региона

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-25T16:00:00+03:00

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В Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева 28 ноября состоится открытие «Выставки театральных художников Саратовской области».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, это межрегиональный проект, приуроченный к Году театра в России и поддержанный грантом министерства культуры РФ.

В его рамках запланировано проведение двух выставок — в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина и Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева, а также круглого стола на базе Саратовского театра оперы и балета «История театральной сценографии в городах Поволжья».

Выставка откроется в 16:00, где гости увидят свыше 200 работ, среди которых: макеты к спектаклям, эскизы костюмов и декораций, бутафория, куклы, плакаты, произведения живописи и графики, афиши с начала XX века по настоящее время.

Показ экспозиции продлится до 12 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU