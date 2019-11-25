СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-25T15:57:08+03:00

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Найдены останки детей, погибших на пожаре в селе Елань Ртищевского района.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», фрагменты тел нашли под завалами сгоревшего дома.

Сейчас специалисты извлекают останки для проведения экспертизы. Будет проведено исследование, которое должно установить точную причину смерти.

Напомним, пожар произошел утром 25 ноября. Дом сгорел полностью, под его завалами несколько часов искали детей двух и трех лет, которые, по словам матери, остались в здании.

ИСТОЧНИК KP.RU