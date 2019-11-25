Саратовцы взяли две бронзы национального чемпионата «Абилимпикс»

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-25T15:54:19+03:00

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В Москве с 20 по 22 ноября прошел финал V национального чемпионата «Абилимпикс». В этом году конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводился в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», инициированного майским указом президента России Владимира Путина.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, в состязаниях приняли участие свыше 10 тыс. человек.

В этом году соревнование собрало 1,8 тыс. человек из всех 85 регионов России.

По итогам чемпионата саратовская делегация привезет домой две бронзовые медали.

ИСТОЧНИК KP.RU