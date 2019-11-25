«Издеваются над самыми беззащитными»: Татьяна Загородняя заставит «Т Плюс» ответить за мерзнущих детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-25T15:53:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 ноября, Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя побывала в школе №4 для обучающихся по адаптированным программам, где сложилась чрезвычайная ситуация.

- Родители учеников обращаются ко мне, потому что в классе температура 12 градусов. По словам учителей, становится теплее тогда, когда солнце начинает светить в окно. Там более 150 детей-инвалидов, а остальные с ограниченными возможностями здоровья, — рассказала она.

.

По словам чиновницы, холода в школе стоят уже две недели. Опасно то, что сейчас уже наступает зима, а значит температура может понизиться еще сильнее. Поэтому она намерена инициировать встречу с «Т Плюс», чтобы те объяснились, почему в школе нет тепла.

По мнению Татьяны Загородней, «издеваться над самыми беззащитными детьми — абсолютный край». Нужно изыскивать все возможности чтобы ситуация в этой школе менялась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/745905" frameborder="0"></iframe> Татьяна Загородняя о ситуации в школе №4.

ИСТОЧНИК KP.RU