«Издеваются над самыми беззащитными»: Татьяна Загородняя заставит «Т Плюс» ответить за мерзнущих детей-инвалидов
Сегодня, 25 ноября, Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя побывала в школе №4 для обучающихся по адаптированным программам, где сложилась чрезвычайная ситуация.
- Родители учеников обращаются ко мне, потому что в классе температура 12 градусов. По словам учителей, становится теплее тогда, когда солнце начинает светить в окно. Там более 150 детей-инвалидов, а остальные с ограниченными возможностями здоровья, — рассказала она.
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По словам чиновницы, холода в школе стоят уже две недели. Опасно то, что сейчас уже наступает зима, а значит температура может понизиться еще сильнее. Поэтому она намерена инициировать встречу с «Т Плюс», чтобы те объяснились, почему в школе нет тепла.
По мнению Татьяны Загородней, «издеваться над самыми беззащитными детьми — абсолютный край». Нужно изыскивать все возможности чтобы ситуация в этой школе менялась.
Татьяна Загородняя о ситуации в школе №4.
ИСТОЧНИК KP.RU