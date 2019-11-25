За два дня ГИБДД поймала пятерых пьяных водителей
Еще шесть человек отказались дышать в трубочку
Изменить размер текста:
ГИБДД Саратова вечером и ночью 22 и 23 ноября проводила рейд «Нетрезвый водитель».
- За это время было поймано пять пьяных автомобилистов. Шесть человек отказались проходить медосвидетельствование, а еще трое на момент задержания уже были лишены прав, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Саратова.
Дорожные полицейские просят водителей не садиться пьяными за руль, ведь это угрожает всем, в том числе другим автомобилистам и пешеходам.
ИСТОЧНИК KP.RU