За два дня ГИБДД поймала пятерых пьяных водителей

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-25T14:04:41+03:00

Еще шесть человек отказались дышать в трубочку

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ГИБДД Саратова вечером и ночью 22 и 23 ноября проводила рейд «Нетрезвый водитель».

- За это время было поймано пять пьяных автомобилистов. Шесть человек отказались проходить медосвидетельствование, а еще трое на момент задержания уже были лишены прав, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Саратова.

Дорожные полицейские просят водителей не садиться пьяными за руль, ведь это угрожает всем, в том числе другим автомобилистам и пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU