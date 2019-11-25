В Энгельсе две недели ищут 31-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-25T13:50:24+03:00

В момент пропажи Иван Петренков был одет в черную куртку и светлые джинсы

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В Энгельсе Саратовской области ищут 31-летнего Ивана Петренкова.

- Мужчина пропал 11 ноября, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

По приметам рост мужчины 178 см, худощавое телосложение.

В момент пропажи Иван был одет в черную куртку и светлые джинсы.

Если вы знаете местонахождение мужчины, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU