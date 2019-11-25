В Саратове выберут лучшую молодую семью

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-25T13:53:13+03:00

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Сегодня, 25 ноября, в 15:00 в городском доме культуры национального творчества состоится финал XIV городского фестиваля-конкурса «Лучшая молодая семья — 2019», в котором примут участие шесть молодых семей Саратова — победители районных этапов.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за звание победителя борются семьи Ханиных, Еремеевых, Музыченко, Мизулиных, Дорошенко и Аникенко.

Напомним, что история проведения состязания началась 14 лет назад. За это время более 400 семей приняли в нем участие, делясь своим родительским опытом, рассказывая о традициях, увлечениях и талантах.

ИСТОЧНИК KP.RU