СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-25T13:43:47+03:00

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Сегодня, 25 ноября, в Саратове изменено расписание двух троллейбусов.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что маршрут №2А будет ходить от железнодорожного вокзала в 14:45, 15:39, 16:33, далее сведения будут обновляться, от Лермонтова — в 14:18, 15:12, 16:06, о поздних рейсах будет сообщено. Работает только один троллейбус.

«Семерка» из Елшанки ходит с интервалом от 23 до 39 минут, от площади Ленина с таким же временным промежутком.

ИСТОЧНИК KP.RU