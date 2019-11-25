2019-11-25T13:41:39+03:00
Происшествия

Жительница Ершова получила условный срок за пьяный укус полицейского

Стражу порядка пришлось идти к врачам
Дарья Вострикова
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Суд признал 29-летнюю жительницу Ершова виновной в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 6 сентября гражданка пила со своими друзьями дома, а около часа ночи 7 сентября приятели поехали в магазин.

На пути им встретился экипаж ДПС и потребовал остановиться, а после отказа водителя они пустились в преследование.

У мужчины за рулем не оказалось прав, проходить медицинское освидетельствование он также не захотел, поэтому автомобиль решили эвакуировать на штрафстоянку.

Нарушитель заявил, что не отдаст ключи от своей «ласточки», а его подруга укусила полицейского, после чего последнему потребовалась помощь врачей.

Еще до начала следствия гражданка признала свою вину, ей дали полтора года условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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