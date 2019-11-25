В Саратовскую область не пустили опасный виноград
Продукция была без маркировки
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Инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области 22 ноября на 312-м км автодороги А-298, которая идет из Сызрани в Казахстан, обнаружили подозрительный груз.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что 20 тонн свежего винограда везли без маркировки, которая должна содержать достоверную информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения.
Виновное лицо привлекли к административной ответственности, а груз отправили туда, откуда его везли, в Республику Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU