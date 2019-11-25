В Саратовскую область не пустили опасный виноград

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-25T13:37:16+03:00

Продукция была без маркировки

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Инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области 22 ноября на 312-м км автодороги А-298, которая идет из Сызрани в Казахстан, обнаружили подозрительный груз.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что 20 тонн свежего винограда везли без маркировки, которая должна содержать достоверную информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения.

Виновное лицо привлекли к административной ответственности, а груз отправили туда, откуда его везли, в Республику Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU