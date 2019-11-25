Следователи СУ СКР осматривают сгоревший дом в селе Елань
По итогам проверки будет принято процессуальное решение
Фото СУ СКР по Саратовской области
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Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку по факту гибели двух детей на пожаре в селе Елань Ртищевского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас идет осмотр места происшествия.
Фото СУ СКР по Саратовской области
По предварительным данным, пожар произошел утром в понедельник. Частный дом выгорел до основания. 22-летнюю женщину госпитализированы с ожогами, ее двоих детей — девочку трех лет и двухлетнего мальчика — не могут найти.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото СУ СКР по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU