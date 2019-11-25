Следователи СУ СКР осматривают сгоревший дом в селе Елань

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-25T13:12:48+03:00

По итогам проверки будет принято процессуальное решение

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Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку по факту гибели двух детей на пожаре в селе Елань Ртищевского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас идет осмотр места происшествия.

Фото СУ СКР по Саратовской области

По предварительным данным, пожар произошел утром в понедельник. Частный дом выгорел до основания. 22-летнюю женщину госпитализированы с ожогами, ее двоих детей — девочку трех лет и двухлетнего мальчика — не могут найти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU