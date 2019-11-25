Поиски детей на пожаре в Ртищевском районе: «Они могли куда-то убежать»
Глава Ртищевского района Саратовской области Светлана Макогон рассказала корреспонденту «КП-Саратов» о семье, чей дом в селе Елань сгорел сегодня утром, а двоих детей, которые были внутри, до сих пор не нашли.
- Пострадавшей матери 22 года, молодая. Она воспитывала одна двоих детей, получала пенсию по потере кормильца — около года назад ее сожитель погиб.
Дом был куплен за счет материнского капитала, он был с газовым отоплением, со всеми удобствами, около года назад. Хороший был дом, одноэтажный, деревянный, под шиферной крышей, он полностью сгорел. Пока причины пожара не ясны, — рассказала глава района.
Светлана Макогон уточнила, что семья числилась среди благополучных.
- Девочке три года, мальчику — два. Хозяйке содержать детей помогала мама. Сама мать — не пьющая, никаких нареканий нет к ней, не считалась семья неблагополучной.
Сейчас она у нас в больнице в тяжелом состоянии. У нее ожоги лица и рук.
Детей мы сейчас ищем. Мы все здесь, их пока еще не нашли. Рассматривается вариант, что они могли убежать куда-то. Но они такие маленькие, куда… скорее всего, нет.
Ясности пока нет, но ситуация тяжелая, — рассказала глава Ртищевского района.
Региональный Следственный комитет уже начал доследственную проверку по факту гибели детей.
ИСТОЧНИК KP.RU