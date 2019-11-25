2019-11-25T12:54:18+03:00
Происшествия

Поиски детей на пожаре в Ртищевском районе: «Они могли куда-то убежать»

Глава района Светлана Макогон рассказала о семье, которая жила в сгоревшем доме
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Фото ГУ МЧСФото ГУ МЧС
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Глава Ртищевского района Саратовской области Светлана Макогон рассказала корреспонденту «КП-Саратов» о семье, чей дом в селе Елань сгорел сегодня утром, а двоих детей, которые были внутри, до сих пор не нашли.

- Пострадавшей матери 22 года, молодая. Она воспитывала одна двоих детей, получала пенсию по потере кормильца — около года назад ее сожитель погиб.

Дом был куплен за счет материнского капитала, он был с газовым отоплением, со всеми удобствами, около года назад. Хороший был дом, одноэтажный, деревянный, под шиферной крышей, он полностью сгорел. Пока причины пожара не ясны, — рассказала глава района.

Светлана Макогон уточнила, что семья числилась среди благополучных.

- Девочке три года, мальчику — два. Хозяйке содержать детей помогала мама. Сама мать — не пьющая, никаких нареканий нет к ней, не считалась семья неблагополучной.

Сейчас она у нас в больнице в тяжелом состоянии. У нее ожоги лица и рук.

Детей мы сейчас ищем. Мы все здесь, их пока еще не нашли. Рассматривается вариант, что они могли убежать куда-то. Но они такие маленькие, куда… скорее всего, нет.

Ясности пока нет, но ситуация тяжелая, — рассказала глава Ртищевского района.

Региональный Следственный комитет уже начал доследственную проверку по факту гибели детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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