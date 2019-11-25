Мужчина погиб на пожаре в Лысых Горах из-за самодельного обогревателя

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-25T12:50:32+03:00

Дом был отрезан от газа и электричества

Изменить размер текста: A A

Устанавливаются причины смерти мужчины на пожаре в поселке Лысые горы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пожар случился утром 25 ноября в частном доме на улице Зеленая.

Возгорание заметили местные жители, которые вызвали огнеборцев. На пепелище найдено тело 58-летнего владельца квартиры. Труп лежал в коридоре, а пожар начался в жилой комнате.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следов насильственной смерти и термического воздействия на теле не обнаружено. По предварительной версии, мужчина мог отравиться продуктами горения.

Установлено, что в доме было отключено электро- и газоснабжение. Отапливалось жилье самодельным обогревателем от газового баллона. По версии следствия, именно эта конструкция стала причиной пожара.

Фото СУ СКР по Саратовской области

По итогам экспертиз будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU