2019-11-25T12:50:32+03:00
Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Лысых Горах из-за самодельного обогревателя

Дом был отрезан от газа и электричества
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

Устанавливаются причины смерти мужчины на пожаре в поселке Лысые горы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пожар случился утром 25 ноября в частном доме на улице Зеленая.

Возгорание заметили местные жители, которые вызвали огнеборцев. На пепелище найдено тело 58-летнего владельца квартиры. Труп лежал в коридоре, а пожар начался в жилой комнате.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следов насильственной смерти и термического воздействия на теле не обнаружено. По предварительной версии, мужчина мог отравиться продуктами горения.

Установлено, что в доме было отключено электро- и газоснабжение. Отапливалось жилье самодельным обогревателем от газового баллона. По версии следствия, именно эта конструкция стала причиной пожара.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

По итогам экспертиз будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ленинский район Саратова стоит в пробках из-за перекрывшего дорогу ДТП
Губернатор Саратовской области стал самым активным в Instagram
В Саратовской области выбирают лауреатов фестиваля студенческих и школьных спектаклей ПФО
Завтра в Саратовском районе ограничат движение для машин через переезд
Энгельссский борец взял бронзу чемпионата мира
Мошенница прикинулась знакомой жительницы Вольска и выманила 9 тыс. рублей
В Саратове пройдет выставка «Весь мир — театр…»
Саратовский единоборец взяла бронзу первенства Европы
В Краснокутском районе выявлено опасное зерно
Саратовцев поздравили с новорожденными детьми
В Саратовской области обнаружили некачественные препараты
В Красноармейске единороссы организовали медосмотр детей с эндокринологическими заболеваниями
Бизнесменов Энгельса мошенники заставляли платить за сбор мусора в общественные контейнеры
ЭОКБ «Сигнал» имени А. И. Глухарёва подвел итоги реализации нацпроекта
В Саратове подорожает муниципальное имущество
В Саратове выберут лучшую работу на раскрытие символизма города
В Балакове рецидивист украл сумку с деньгами
В Красноармейске УК ответит за непрочищенные дымоходы
В Ленинском районе Саратова поймали двух наркоманов с одним эйфоретиком
Саратовская спортсменка выиграла межрегиональные соревнования по биатлону
В университете путей сообщения Саратова студентов кормили с нарушениями