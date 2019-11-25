Чиновники заплатят еще 39 млн компании в Энгельсе, которая неоднократно срывала контракты

СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-25T12:46:53+03:00

Ранее губернатор призывал не допускать таких подрядчиков к бюджетным проектам

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Подрядчиком на строительство мемориального комплекса летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в микрорайоне Энгельс-1 в Энгельсе Саратовской области в очередной раз зайдет ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор». Итоги аукциона подвели вечером 22 ноября.

Конкурс на эти работы стоимостью 39 млн рублей не состоялся. Однако контракт будет заключен с единственным участником, подавшим заявку.

Напомним, эта же компания 12 ноября выиграла аналогичный конкурс на работы в рамках мемориального комплекса летчикам на 17,073 млн рублей.

Именно ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор» занималось ремонтом дороги на улице Пушкина и строительством подземного перехода напротив Школы нового века на Лесозаводской в Энгельсе. Оба объекта были сданы почти с двухмесячным опозданием.

Губернатор Радаев даже объявил выговор министру транспорта и дорожного хозяйства Чурикову и главе района Тепину за многократные переносы сдачи подземного перехода.

Власти региона неоднократно заявляли о том, что подрядчики, срывающие сроки строительства соцобъектов, которые строятся в рамках нацпроектов, не должны выигрывать новые конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU