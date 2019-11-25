Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против директора Саратовского филиала Института РАН

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-25T15:12:15+03:00

Такое решение было принято после общения на личном приеме Сергея Филипенко

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Директор Саратовского филиала Института государства и права РАН Александр Малько на личном приеме обратился к прокурору области Сергею Филипенко.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, гражданин заявил о своей невиновности по делу о присвоении и растрате денежных средств.

После этого материалы по делам были истребованы и изучены прокуратурой. Установлены, что решения о возбуждении уголовных дел приняты преждевременно и были отменены.

Ранее ГУ МВД сообщало, что директор филиала института за семь лет присвоил 38 тыс. рублей, издавая незаконные приказы о начислении премий и выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU