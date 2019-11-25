Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против директора Саратовского филиала Института РАН
Директор Саратовского филиала Института государства и права РАН Александр Малько на личном приеме обратился к прокурору области Сергею Филипенко.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, гражданин заявил о своей невиновности по делу о присвоении и растрате денежных средств.
После этого материалы по делам были истребованы и изучены прокуратурой. Установлены, что решения о возбуждении уголовных дел приняты преждевременно и были отменены.
Ранее ГУ МВД сообщало, что директор филиала института за семь лет присвоил 38 тыс. рублей, издавая незаконные приказы о начислении премий и выплат.
ИСТОЧНИК KP.RU