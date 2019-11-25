В селе под Саратовом мужчина сгорел в своей кровати

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-25T12:36:27+03:00

Труп его приятеля найден в коридоре

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В Лысогорском районе Саратовской области начата проверка пожара, в котором погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возгорание случилось в селе Широкий Карамыш.

Предварительно установлено, что днем 23 ноября местные жители обнаружили, что горит частный дом. По вызову прибыли пожарные. После тушения огня обнаружено тело 45-летнего хозяина жилища. Труп лежал на кровати, под которой и располагался очаг возгорания. В коридоре также найдено тело 53-летнего местного жителя.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Основной причиной рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU