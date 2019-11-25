Володин предложил саратовским предпринимателям вместе сохранить проспект Кирова

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-25T15:12:52+03:00

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Сегодня, 25 ноября, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководство города и области встретились с бизнесменами, которые владеют помещениями на проспекте Кирова, чтобы обсудить реконструкцию главной пешеходной улицы города.

- Есть понимание одно: все города, областные центры, маленькие городки — смотрят свое общегородское пространство и понимают, что хотят изменить и привнести, — начал разговор мэр Исаев.

Михаил Исаев отметил, что в центре города есть памятники, старинные здания, свои изюминки.

Прибывший на встречу Вячеслав Володин рассказал о планах создания проекта пешеходного кольца.

- Для Саратова главное место притяжения — проспект Кирова. Сделано многое, чтобы он начал преображаться, но не все. На будущий год дворовую часть надо завершать. Правильно будет пройти их все. Средства большие — в этом году выделили 200 млн. Если говорить о пляже, набережной, то это еще бОльшие средства, — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что должен быть единый стиль, дизайн-код. Привел в пример вывески — тандырную, которая нарушает облик города, и «айриш паб», напомнив о том, что в Великобритании люди выбирают в гамме определенных четырех цветов и так делают вывески.

- Мы только что были в школе №2, пять героев Советского Союза там учились. Наша история. И мы что, должны это перечеркнуть? Что мы оставим детям? Разве сможем себе простить? — заметил спикер ГД.

Он отметил, что город многое недополучает из-за людей, которые «оформят здесь стояночку, потом поменяют вид использования, и появится дом». А такие решения «мозолят местным жителям глаз».

Обращаясь к бизнесменам, Вячеслав Володин попросил помочь их в сохранении проспекта Кирова.

- Понятно, что финансовое положение у всех разное, но раз вы на такое место замахнулись — состояние и внешний вид зданий должны соответствовать, — отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU