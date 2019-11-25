Володин пообещал бороться за спасение здания школы №2 в Саратове

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-25T11:47:48+03:00

Сейчас школа, которую окончили пять героев Советского Союза, находится в предаварийном состоянии

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Сегодня, 25 ноября, Вячеслав Володин посетил школу №2 для одаренных детей имени Тихонова в Саратове.

По школе из основных задач — спасти здание, обеспечить безопасность учеников.

Вячеслав Володин отметил, что по всему зданию идут трещины и «не дай Бог кирпичи свалятся и упадут на голову кому-то».

Спикер ГД услышал, что ориентировочная стоимость работ по реконструкции здания будет под миллиард рублей, и ученики должны получать все то, что и в других школах. Но при этом здесь нельзя построить бассейн, спортзал.

Если речь идет о таких финансовых вложениях, нужно проработать тему и понять, что должно быть на выходе, отметил Володин.

- Фактически это закончится новой школой в этих стенах, но ни бассейнов, ни спортзалов не получим. Нужно все взвесить, — сказал Вячеслав Володин.

Спикер ГД озвучил намерение бороться за здание, но при этом «сначала нужно все обсудить».

Родители и учителя школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов имени Тихонова обратились в приемную Володина с просьбой помочь в реставрации и капремонте. В школе учились такие герои Советского Союза, как Виктор Тихонов, Алексей Хользунов, Василий Симбирцев и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU