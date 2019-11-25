Володин пообещал бороться за спасение здания школы №2 в Саратове
Сегодня, 25 ноября, Вячеслав Володин посетил школу №2 для одаренных детей имени Тихонова в Саратове.
По школе из основных задач — спасти здание, обеспечить безопасность учеников.
Вячеслав Володин отметил, что по всему зданию идут трещины и «не дай Бог кирпичи свалятся и упадут на голову кому-то».
.Фото: Дарья Вострикова
Спикер ГД услышал, что ориентировочная стоимость работ по реконструкции здания будет под миллиард рублей, и ученики должны получать все то, что и в других школах. Но при этом здесь нельзя построить бассейн, спортзал.
Если речь идет о таких финансовых вложениях, нужно проработать тему и понять, что должно быть на выходе, отметил Володин.
- Фактически это закончится новой школой в этих стенах, но ни бассейнов, ни спортзалов не получим. Нужно все взвесить, — сказал Вячеслав Володин.
Спикер ГД озвучил намерение бороться за здание, но при этом «сначала нужно все обсудить».
Родители и учителя школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов имени Тихонова обратились в приемную Володина с просьбой помочь в реставрации и капремонте. В школе учились такие герои Советского Союза, как Виктор Тихонов, Алексей Хользунов, Василий Симбирцев и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU