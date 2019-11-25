2019-11-25T11:09:46+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина остался недоволен приговором и обматерил судью

Жителя Аткарска оштрафовали на 7 тыс. рублей
Ольга Симонова
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В Аткарске осудили 62-летнего местного жителя. Его признали виновным в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи.

- Примерно в 12 часов 10 июля 2019 года мужчина в здании горсуда остался недоволен приговором за оскорбление власти и обматерил мирового судью громко и демонстративно в присутствии других лиц, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Злоумышленника оштрафовали в совокупности на 7 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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