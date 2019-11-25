Под Саратовом мужчина остался недоволен приговором и обматерил судью
Жителя Аткарска оштрафовали на 7 тыс. рублей
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В Аткарске осудили 62-летнего местного жителя. Его признали виновным в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи.
- Примерно в 12 часов 10 июля 2019 года мужчина в здании горсуда остался недоволен приговором за оскорбление власти и обматерил мирового судью громко и демонстративно в присутствии других лиц, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Злоумышленника оштрафовали в совокупности на 7 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU