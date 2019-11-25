Анонимное тестирование на ВИЧ можно пройти в саратовских торговых центрах и на вокзале

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-25T11:13:58+03:00

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Саратовская область присоединится к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря в нескольких точках Саратова можно будет пройти анонимное тестирование на ВИЧ.

Точки будут работать в ТЦ «Тау Галерея» (26 ноября с 12:00), ТЦ «Карусель» (27 ноября с 10:00) и на железнодорожном вокзале (28 ноября с 13:00).

Сейчас в России 808 тыс. граждан являются ВИЧ-положительными. Ежегодный прирост числа больных составляет 85 тыс. В 75% случаев заражение вирусом иммунодефицита человека выявляется на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU