В Балакове на улице найден полуголый труп

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-25T11:14:50+03:00

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В Балакове Саратовской области найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следователи сейчас устанавливают личность погибшего.

Тело было найдено около восьми утра 25 ноября около дома №65 по Саратовскому шоссе. Мужчина был одет только в трико и носки.

Медики констатировали смерть.

Назначена экспертиза для установления причины гибели человека. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU