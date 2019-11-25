В Балакове на улице найден полуголый труп
Следователи начали проверку
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В Балакове Саратовской области найден труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следователи сейчас устанавливают личность погибшего.
Тело было найдено около восьми утра 25 ноября около дома №65 по Саратовскому шоссе. Мужчина был одет только в трико и носки.
Медики констатировали смерть.
Назначена экспертиза для установления причины гибели человека. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU