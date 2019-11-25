На пожаре в Ртищевском районе погибли двое детей
Их мама госпитализирована
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В Ртищевском районе Саратовской области на пожаре погибли двое детей.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», трагедия разыгралась утром в понедельник, 25 ноября.
Пожар охватил частный дом в селе Елань. Известно, что погибли дети 2016 и 2018 годов рождения. Их 22-летняя мама госпитализирована.
В СУ СКР региона подтвердили, что по данному факту назначена проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU