2019-11-25T10:45:29+03:00
Происшествия

На пожаре в Ртищевском районе погибли двое детей

Их мама госпитализирована
Екатерина Семенова
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В Ртищевском районе Саратовской области на пожаре погибли двое детей.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», трагедия разыгралась утром в понедельник, 25 ноября.

Пожар охватил частный дом в селе Елань. Известно, что погибли дети 2016 и 2018 годов рождения. Их 22-летняя мама госпитализирована.

В СУ СКР региона подтвердили, что по данному факту назначена проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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