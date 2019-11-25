На пожаре в Ртищевском районе погибли двое детей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-25T10:45:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ртищевском районе Саратовской области на пожаре погибли двое детей.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», трагедия разыгралась утром в понедельник, 25 ноября.

Пожар охватил частный дом в селе Елань. Известно, что погибли дети 2016 и 2018 годов рождения. Их 22-летняя мама госпитализирована.

В СУ СКР региона подтвердили, что по данному факту назначена проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двое детей погибли на пожаре в Саратовской области

Их мать госпитализирована в тяжелом состоянии

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU