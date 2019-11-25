2019-11-25T10:42:07+03:00
Происшествия

В Ершове 73-летний колясочник зарезал напавшего на него 76-летнего собутыльника

Мужчины поссорились из-за женщины
Екатерина Семенова
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В Ершове Саратовской области 73-летнего жителя заподозрили в убийстве при превышении пределов самообороны.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по предварительной версии, вечером 23 ноября пенсионер распивал спиртное с 76-летним приятелем.

Во время застолья гость заявил, что не против приударить за супругой хозяина. Это возмутило мужчину, и собутыльники поссорились. 76-летний попытался задушить 73-летнего, а потом принялся избивать. Его не остановил даже тот факт, что соперник был инвалидом-колясочником и не мог дать сдачи.

В попытке защититься 73-летний мужчина схватил со стола нож и не менее пяти раз ударил оппонента в спину. А когда тот упал, ударил его еще пять раз.

После этого инвалид пополз к входной двери, но потерял сознание. Там его и нашла бывшая супруга, которая вызвала полицию и медиков.

На допросе мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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